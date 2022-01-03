Annesi, eşini öldürmüştü! Niran Ünsal, korkunç olayı yıllar sonra anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Niran Ünsal oldu. Çocukluk döneminde yaşadıklarından ve erken yaşta anne olmasından bahseden şarkıcı, intiharın eşiğinden döndüğü anları da anlattı.

Niran Ünsal, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Annen hapse girdiğinde kaç yaşındaydın?", "Kardeşlerinle aran neden açıldı?", "Evlilik dışı çocuk yapmayı nasıl sakladın?", "Sahnede tercih edilen dekolteli kıyafetleri nasıl karşılıyorsun?" ve "Bu hayatta seni en incitir?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.

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