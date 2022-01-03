Annesi, eşini öldürmüştü! Niran Ünsal, korkunç olayı yıllar sonra anlattı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Niran Ünsal, anne ile babası arasında yaşanan sorunları ve nasıl bir çocukluk geçirdiğini anlattı. Başarılı sanatçı, annesinin ikinci eşini kaza sonucu öldürdüğü anlardan da bahsetti.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Niran Ünsal oldu. Çocukluk döneminde yaşadıklarından ve erken yaşta anne olmasından bahseden şarkıcı, intiharın eşiğinden döndüğü anları da anlattı.
Niran Ünsal, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Annen hapse girdiğinde kaç yaşındaydın?", "Kardeşlerinle aran neden açıldı?", "Evlilik dışı çocuk yapmayı nasıl sakladın?", "Sahnede tercih edilen dekolteli kıyafetleri nasıl karşılıyorsun?" ve "Bu hayatta seni en incitir?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.
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