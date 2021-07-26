Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüpheli serbest
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Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüpheli serbest

Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüpheli serbest
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan Suriye uyruklu Yasir S. (37), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

ADIYAMAN'da, annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan Suriye uyruklu Yasir S. (37), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Suriyeli Yasir S., dün gece evinde annesi, eşi ve 5 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Olayı fark edenlerin ihbarıyla, adrese gelen polislerin kapıyı kırmasıyla rehineler kurtarıldı, Yasir S. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Yasir S., bunalıma girdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu söyledi. Annesi, eşi ve çocuklarının da şikayetçi olmadığı Yasir S., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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