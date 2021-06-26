Annesi, babası ve halası ile aynı okulda sınava girdi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Ecem Taşdemir'e (18) destek olmak isteyen babası İbrahim (49) ve annesi Hülya Taşdemir (41) ile halası Sema Ünver (47) de Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na (YKS) girdi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Ecem Taşdemir'e (18) destek olmak isteyen babası İbrahim (49) ve annesi Hülya Taşdemir (41) ile halası Sema Ünver (47) de Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na (YKS) girdi. Aynı okulun farklı sınıflarında sınava girdiklerini ifade eden İbrahim Taşdemir, "Kızıma destek ve moral olmak için bizler de yazıldık ve birlikte sınava girdik" dedi.

Tavşanlı ilçesinde oturan İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans mezunu İbrahim Taşdemir, YKS sınavına girecek olan kızı Ecem'e destek olmak için eşi Hülya ile kardeşi Sema Ünver'i de sınava girmeleri için teşvik etti. Tesadüfen Ecem Taşdemir, anne ve babası ve halası Sema Ünver, Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi'nde sınava girdi. Sabah evden birlikte çıkan aile, farklı sınıflarda soruları cevaplandırdı.

İbrahim Taşdemir, Ecem'e destek olmak hep birlikte sınava katıldıklarını ifade ederek, "Kızıma destek ve moral olmak için bizler de yazıldık ve ben, annesi ile halası hep birlikte aynı okulda, farklı sınıflarda sınava girdik. Hazırlığımızı kitaplardan ve internet üzerinden gerçekleştirdik. Sınav iyiydi ancak bize göre sınav süresi yeterli olmuyor. Ama tabi ki iyi geçti. Tesadüf aynı okulda sınava girdik. Tüm aileleri bu şekilde desteğe bekleriz" şeklinde konuştu.Hülya Taşdemir ise, "Kızıma moral olmak için geldik ve sınava girdik" dedi.

Ecem Taşdemir de anne ve babası ile halasını yanında görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "Anneme, babama ve halama bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Hedefim beden eğitimi öğretmenliğini kazanmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen