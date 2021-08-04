Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu
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Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu

Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman SSK caddesinde annesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı.

Batman SSK caddesinde annesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı. Annesinin dikkat etmediği küçük kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman SSK caddesinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçük kız, karşı yönden hızla gelen otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - BATMAN

Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu
Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu
Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu
Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu
Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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