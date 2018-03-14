Haliliye Belediyesi tarafında okuma seferberliği kapsamında "Annemle Okuyorum" kampanyası başlattı.

Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Şanlıurfa, Mehmet Saçlı, Hüsnü Özyeğin ve Göbeklitepe ortaokulu öğrencileri, anneleriyle birlikte kitap okudu.

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada, gençlerin eğitimine önem verdiklerini ve açtıkları okuma yazma kurslarıyla da kadınların eğitimi konusunda çalışmalar yürütüklerini söyledi.

Kampanyada Siyer-i Nebi kitabının okunacağını belirten Demirkol, şöyle konuştu:

"Kadın destek merkezlerimizde çeşitli meslek edinme kurslarımız devam etmektedir. Haliliye Belediyesi olarak okumanın, geleceğimizin toplumunun inşasında çok önemli olacağının bilincinde olarak gençlerimizde, kadınlarımızın da bir aile ortamında okumalarını sağlamak amacıyla 'Annemle Okuyorum' adında bir kampanya başlattık. Anneler ve çocukları, örnek insan, alemleri şereflendiren Peygamber Efendimizin hayatını anlatan 'Siyer-i Nebi' kitabını birlikte okuyacaklar. Sonunda bu hususta yarışmalar yapacağız. Bu yarışmalar sonunda da, çeşitli ödüllerimiz hem annelere hem de çocuklarına olacaktır. Bugün katılan tüm kadınlara ve tüm çocuklara teşekkür ediyorum."

Demirkol, daha sonran kadınlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.