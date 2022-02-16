Annemizi Saklarken yok mu, neden yok, bitti mi? Annemizi Saklarken final mi yaptı, neden final?
- Güncelleme:
Çarşamba günleri yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi bugün Star TV yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Annemizi Saklarken yok mu, neden yok, bitti mi? Annemizi Saklarken final mi yaptı, neden final? merak etti. Peki, Annemizi Saklarken final mi yaptı? Annemizi Saklarken neden başlamadı? Annemizi Saklarken tamamen bitti mi? İşte detaylar...
Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Annemizi Saklarken bugün yayın akışında yer almadı. Peki, Annemizi Saklarken yok mu, neden yok, bitti mi? Annemizi Saklarken final mi yaptı, neden final?
Annemizi Saklarken her hafta Çarşamba günleri ekrana geliyordu. Fakat dizi geçtiğimiz hafta final yaparak ekranlara veda etti.
Dizi geçtiğimiz haftalarda 8. bölümü ile final yapmıştı. Bundan dolayı yeni bölümleri olmayacak.
İyi bir başlangıç yapan dizi gerisini getiremeyince kanal yönetimi dizi için final kararı verdi. Oyuncuları arasında Kutsi, Hande Doğandemir gibi isimlerin yer aldığı Annemizi Saklarken final bölümü ile ekrana gelecek. Dizi bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.
Zerrin Demir ölmedi mi? Gaipten mesajlar! Basın hızla bu tür haberlerle kaynarken, Handan'ın zihni de her şeyden şüphe edebilir hale gelmektedir. Melek'in ona ilaçlar vermekte olduğundan habersiz, Zerrin'in hayaletinin evin içinde dolaşmaya başladığına inanır. Birileri bu inancı beslemektedir hiç şüphesiz. Ama kim? Dündar da bu sorunun yanıtını bulmaya çalışır. Öte yandan Derya ve Bora arasında bazı duvarlar yıkılmakta, ikisi de birbirlerine karşı gerçek hislerine teslim olmaktadır. İşte bu teslim oluş, çevrelerinde olup biten her şeye aynı noktadan bakmaya başlamalarını sağlar. Ve annesinin nasıl bir uçuruma doğru sürüklendiğini fark eden Derya, Bora'nın da gözlerini açacak, iki gencin arasında filizlenen duygular, gerçeklerin açığa çıktığı büyük bir yüzleşmenin de ateşi olacaktır. Zerrin'in akıbetinin öğrenilmesi… Dündar'ın sırlarının açığa çıkması… Ve Handan'ın artık çocuklarına sahip çıkması! Bu öykünün başka türlü nihayete ermesi düşünülebilir mi?
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak