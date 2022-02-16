Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Annemizi Saklarken bugün yayın akışında yer almadı. Peki, Annemizi Saklarken yok mu, neden yok, bitti mi? Annemizi Saklarken final mi yaptı, neden final?

ANNEMİZİ SAKLARKEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Annemizi Saklarken her hafta Çarşamba günleri ekrana geliyordu. Fakat dizi geçtiğimiz hafta final yaparak ekranlara veda etti.

ANNEMİZİ SAKLARKEN YOK MU, BİTTİ Mİ, NEDEN BİTTİ?

Dizi geçtiğimiz haftalarda 8. bölümü ile final yapmıştı. Bundan dolayı yeni bölümleri olmayacak.

ANNEMİZİ SAKLARKEN FİNAL Mİ YAPTI?

İyi bir başlangıç yapan dizi gerisini getiremeyince kanal yönetimi dizi için final kararı verdi. Oyuncuları arasında Kutsi, Hande Doğandemir gibi isimlerin yer aldığı Annemizi Saklarken final bölümü ile ekrana gelecek. Dizi bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

ANNEMİZİ SAKLARKEN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zerrin Demir ölmedi mi? Gaipten mesajlar! Basın hızla bu tür haberlerle kaynarken, Handan'ın zihni de her şeyden şüphe edebilir hale gelmektedir. Melek'in ona ilaçlar vermekte olduğundan habersiz, Zerrin'in hayaletinin evin içinde dolaşmaya başladığına inanır. Birileri bu inancı beslemektedir hiç şüphesiz. Ama kim? Dündar da bu sorunun yanıtını bulmaya çalışır. Öte yandan Derya ve Bora arasında bazı duvarlar yıkılmakta, ikisi de birbirlerine karşı gerçek hislerine teslim olmaktadır. İşte bu teslim oluş, çevrelerinde olup biten her şeye aynı noktadan bakmaya başlamalarını sağlar. Ve annesinin nasıl bir uçuruma doğru sürüklendiğini fark eden Derya, Bora'nın da gözlerini açacak, iki gencin arasında filizlenen duygular, gerçeklerin açığa çıktığı büyük bir yüzleşmenin de ateşi olacaktır. Zerrin'in akıbetinin öğrenilmesi… Dündar'ın sırlarının açığa çıkması… Ve Handan'ın artık çocuklarına sahip çıkması! Bu öykünün başka türlü nihayete ermesi düşünülebilir mi?

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

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