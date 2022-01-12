Annemizi Saklarken yeni bölüm var mı, ne zaman? STAR TV yayın akışı... Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı

Annemizi Saklarken yeni bölüm var mı, ne zaman? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ekranların yeni dizisi Annemizi Saklarken oyuncuları ve konusu ile izleyiciden tam not almasının ardından merak edilen yapımlar arasına adını yazdırdı. Yeni yıl haftasında pek çok dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması, Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman sorusunu beraberinde getirdi. Annemizi Saklarken yeni bölüm bugün var mı? İşte Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı...

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İzleyicilerin merakla beklediği Annemizi Saklarken yeni bölüm bu akşam Star TV ekranlarında saat 20:00'da yayınlanıyor. Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı da diziyle ilgili heyecan uyandırırken, Dündar ve Handan'ın hikayesi merak ediliyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI

Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrolü paylaştığı Annemizi Saklarken dizisinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.

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