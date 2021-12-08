Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizi çekimleri nerede yapıldı?
Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken nerede çekim yaptığı merak edildi. Dizi izleyicileri, Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırıyor. Peki, Annemizi Saklarken dizisi nerede çekiliyor? İşte bilgiler...
İSTANBUL (Haberler.com) - Ekranların yeni dizisi Annemizi Saklarken nerede çekiliyor araştırılıyor. Peki, Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarkenhangi ilde ve ilçede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizi çekimleri nerede yapıldı?
Annemizi Saklarken dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşiyor. Dizinin nerede geçeceği henüz belli değil fakat çekimlerin İstanbul'da yapıldığı bilgisi aktarıldı.
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan ( Hande Doğandemir ), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak
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