Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il, ilçe ve semtte yapılıyor? Annemizi Saklarken nerede çekildi? Ekranların yeni dizisi Annemizi Saklarken nerede çekiliyor araştırılıyor. Peki, Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizi çekimleri nerede yapıldı?

ANNEMİZİ SAKLARKEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Annemizi Saklarken dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşiyor. Dizinin nerede geçeceği henüz belli değil fakat çekimlerin İstanbul'da yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Annemizi Saklarken dizisi Nişantaşı başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli semt ve ilçelerinde çekilmektedir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

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