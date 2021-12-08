İSTANBUL (Haberler.com) - Star TV'de yayınlanacağı açıklandıktan sonra fragmanları ile tanıtımları yayınlana Annemizi Saklarken dizisi için geri sayım başladı. Uzun zamandan beridir, dizinin yayın günü ve saati merak ediliyordu.Star TV'de yayınlanan fragmanlar ile Annemizi Saklarken dizisinin yayın tarihi belli odu. Peki Annemizi Saklarken ne zaman başlıyor? Annemizi saklarken konusu ne, oyuncuları kim? detaylar haberimizde.

ANNEMİZİ SAKLARKEN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken dizisi, 8 Aralık Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

ANNEMİZİ SAKLARKEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Annemizi Saklarken dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşiyor. Dizinin nerede geçeceği henüz belli değil fakat çekimlerin İstanbul'da yapıldığı bilgisi aktarıldı.

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