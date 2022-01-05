Annemizi Saklarken full hd izle! Annemizi Saklarken 4. son bölüm tek parça full hd izle! Annemizi Saklarken donmadan hd izle!

Annemizi Saklarken full hd izle! Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören Annemizi Saklarken internette en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Annemizi Saklarken 4. bölüm full hd izle! Annemizi Saklarken son bölüm tek parça full hd izle! Annemizi Saklarken donmadan hd izle!

ANNEMİZİ SAKLARKEN 4. BÖLÜM FULL HD İZLE!#**746**#

ANNEMİZİ SAKLARKEN 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dündar'ı ve gelecekle ilgili kurduğu hayalleri kaybetmekten korkan Handan, çocuklar ve evlilik kararı arasında araftadır. Derya'nın Handan'ın kızı olduğunu zaten öğrenmiş olan Bora ise, babasının Handan'la ilgili planlarından habersiz öğrendiği gerçeği sindirmeye çalışır. Derya ve Bora arasındaki tansiyon giderek yükselirken, Barış'ın Derya'nın çizimlerini görmesi, Derya ve Bora için yeni bir dönemin habercisidir. Diğer yanda, Derya ve Handan'ın pamuk ipliğine bağlı olan anne kız ilişkileri günden güne gerilirken, ne evlilikten ne de çocuklardan vazgeçemeyen Handan, Dündar'a kendince taktik yapar fakat taktiği ters teper. Handan, hayalini kurduğu her şeyle vedalaştığını düşünürken, geçmişin acı hatıralarını bugüne taşıyan bir yüzleşme işin rengini değiştirir. Gözünü karartan Handan, geri dönüşü olmayan bir karar verip Dündar'a yürürken, yolun sonunda onu hiç hesaplamadığı bir sürpriz bekler.

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan ve Dündar'ın fotoğrafları, Handan'ı Demir ailesinin hedefi haline getirirken, Derya'nın Bora ile yaptığı anlaşma dev bir hayal kırıklığına döner. Annesi yüzünden bir kez daha zor durumda kalan Derya, yaşadığı utancı affedemez ve anne-kız büyük bir yara alır. Fotoğrafların acısını Derya'dan çıkaran Bora, nihayet babasıyla sert bir yüzleşme yaşarken, Dündar ise yaşanan hiçbir krize aldırmadan takıntı yaptığı Handan'ın peşindedir. Dündar'ın ilgisi Handan'ın kafasını karıştırmaya başlarken Handan, her zamanki gibi annelikten sınıfta kalır ama bu kez yaptığı hata çocuklarla sınırlı kalmaz ve işsiz kalmasına sebep olur. Hayatta tamamen köşeye sıkıştığı bir anda Dündar'ın uzattığı el, hepsinin hayatını değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcıdır.

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Annemizi Saklarken Çarşamba saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

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