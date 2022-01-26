Annemizi Saklarken bu akşam yok mu, neden yok? 26 Ocak Annemizi Saklarken yeni bölüm var mı, neden yok? Dizi hangi gün? - Haberler
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Annemizi Saklarken bu akşam yok mu, neden yok? 26 Ocak Annemizi Saklarken yeni bölüm var mı, neden yok? Dizi hangi gün?

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Annemizi Saklarken bu akşam yok mu, neden yok? 26 Ocak Annemizi Saklarken yeni bölüm var mı, neden yok? Dizi hangi gün?

Star TV'nin sevilen dizisi Annemizi Saklarken bu akşam ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler, Annemizi Saklarken bu akşam yok mu, neden yok? 26 Ocak Annemizi Saklarken yeni bölüm var mı, neden yok? Dizi hangi gün? merak etti. Peki, Annemizi Saklarken bitti mi, final mi yaptı? Annemizi Saklarken neden yok? Annemizi Saklarken yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte bilgiler...

Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken bu akşam yok mu, neden yok? 26 Ocak Annemizi Saklarken yeni bölüm var mı, neden yok? Dizi hangi gün?

Annemizi Saklarken dizisi final yapma kararı aldı. Dizinin final bölümü haftaya yayınlanacak. Bugün ise yeni bölüm ekranlara gelmedi. Bugün Star TV yayın akışında "Fındık İşi" ve "Cumhurbaşkanı Özel" programları yer aldı.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"Düşünceli bir Derya…

#AnnemiziSaklarken final bölümüyle 2 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'de #Star'da

@startv

@ojopicturesypm"

Annemizi Saklarken bu akşam yok mu, neden yok? 26 Ocak Annemizi Saklarken yeni bölüm var mı, neden yok? Dizi hangi gün?

Buna göre dizinin final bölümü 2 Şubat Çarşamba ekranlara gelecektir.

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

Kutsi - Dündar Demir

Hande Doğandemir - Handan Bulut

Yeşim Ceren Bozoğlu - Füsun Moran

Hatice Aslan - Benan Demir

Ece Yaşar - Derya Güven

Erdem Kaynarca - Bora Demir

İncinur Sevimli -

Ezgi Gor - Selin Demir

Ezgi Tombul -

Barış Taşkın -

Semih Kızlkaya -

Zümre Erürk -

Merve Sevin -

Özgür Foster - Barış Moran

Güngör Bayrak -

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