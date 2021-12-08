Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

ANNEMİZİ SAKLARKEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Annemizi Saklarken her hafta Çarşamba günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Annemizi Saklarken 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ANNEMİZİ SAKLARKEN 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

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