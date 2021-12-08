Annemizi Saklarken 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?
Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken bugün 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Annemizi Saklarken 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?
Annemizi Saklarken her hafta Çarşamba günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.
Annemizi Saklarken 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
ANNEMİZİ SAKLARKEN 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak
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