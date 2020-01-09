Annemin Yarası filmi konusu nedir? Annemin Yarası oyuncuları ve Annemin Yarası özeti!
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Annemin Yarası filmi konusu nedir? Annemin Yarası oyuncuları ve Annemin Yarası özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Annemin Yarası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Annemin Yarası konusu, Annemin Yarası özeti ve Annemin Yarası oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Annemin Yarası filminin detayları…

09.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:50
Annemin Yarası filmi konusu nedir? Annemin Yarası oyuncuları ve Annemin Yarası özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Annemin Yarası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Annemin Yarası filmini izleyecek olanların merak ettiği Annemin Yarası konusu nedir, Annemin Yarası oyuncuları kimler ve Annemin Yarası özeti gibi konuları inceliyoruz.

ANNEMİN YARASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

On sekiz yaşındaki Salin'in () hayalindeki yuvayı bulmak üzere hiç bilmediği bir şehre doğru yola çıkmasıyla başlayan ve unutulmuş bir maziyle birbirine bağlanan iki aileyi yeniden karşı karşıya getiren filmin çekimleri geçtiğimiz Ağustos aynın ortasında Sırbistan'da tamamlanmıştı.

ANNEMİN YARASI OYUNCULARI VE KADROSU

Annemin Yarası : Ozan Açıktan

Annemin Yarası Oyuncular: Belçim Bilgin, Ozan Güven, Bora Akkaş, Meryem Uzerli, Okan Yalabık

Annemin Yarası Tür: Drama

Annemin Yarası Yapım Yılı: 2016

Annemin Yarası Vizyon Tarihi: 11 Mart 2016 Cuma


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: Annemin Yarası filmi konusu nedir? Annemin Yarası oyuncuları ve Annemin Yarası özeti!
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