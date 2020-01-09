Annemin Yarası filmi konusu nedir? Annemin Yarası oyuncuları ve Annemin Yarası özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Annemin Yarası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Annemin Yarası konusu, Annemin Yarası özeti ve Annemin Yarası oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Annemin Yarası filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Annemin Yarası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Annemin Yarası filmini izleyecek olanların merak ettiği Annemin Yarası konusu nedir, Annemin Yarası oyuncuları kimler ve Annemin Yarası özeti gibi konuları inceliyoruz.
ANNEMİN YARASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
On sekiz yaşındaki Salin'in (Bora Akkaş) hayalindeki yuvayı bulmak üzere hiç bilmediği bir şehre doğru yola çıkmasıyla başlayan ve unutulmuş bir maziyle birbirine bağlanan iki aileyi yeniden karşı karşıya getiren filmin çekimleri geçtiğimiz Ağustos aynın ortasında Sırbistan'da tamamlanmıştı.
ANNEMİN YARASI OYUNCULARI VE KADROSU
Annemin Yarası Yönetmen: Ozan Açıktan
Annemin Yarası Oyuncular: Belçim Bilgin, Ozan Güven, Bora Akkaş, Meryem Uzerli, Okan Yalabık
Annemin Yarası Tür: Drama
Annemin Yarası Yapım Yılı: 2016
Annemin Yarası Vizyon Tarihi: 11 Mart 2016 Cuma