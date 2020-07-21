"Annemi öldürdüm" diyerek polise teslim oldu Antalya'da bir kişi, polise giderek annesini pompalı tüfekle öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Antalya'da bir kişi, polise giderek annesini pompalı tüfekle öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, kadının cesediyle karşılaştı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Berk K. (35), bir gün önce annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü ve cesedin evde olduğunu söyledi. İhbarın ardından Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, evin içerisinde Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin incelemesinin ardından cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANTALYA Kaynak: İHA