Annem konusu ne, nerede çekildi? Annem filmi oyuncuları kimlerdir? Annem filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Annem filmi bugün ekranlara geliyor. Sadakatsiz dizisinin yerine Annem filmi Kanal D'de ekranlara gelecek. Peki, Annem konusu ne, nerede çekildi? Annem filmi oyuncuları kimlerdir? Annem filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Annem filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? İşte ayrıntılar...
Annem, Mustafa Koton'un yönetmenliğini, Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor'ın senaristliğini yaptığı 20 Eylül 2019'da vizyona giren Türk Sinema filmi. Annem konusu ne, nerede çekildi? Annem filmi oyuncuları kimlerdir? Annem filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Annem filmi 5 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanacak.
Annem, Mustafa Koton'un yönetmenliğini, Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor'ın senaristliğini, Candan Erçetin'ın müziğini, Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fülya Özcan, Tuğçe Karabayır ve Zuhal Acar'ın başrollerini paylaştığı, 20 Eylül 2019'da vizyona girecek olan Türk Sinema filmi.
Bir anne kızın hikayesini konu alan "Annem" Tv'de ilk kez bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.
Annem filmi çekimleri, Kırklareli'nin Merkez Armağan köyünde yapılmıştır.
Sumru Yavrucuk
Özge Gürel
Sercan Badur
Tuna Orhan
Itır Esen
Fatma Toptaş
Fülya Özcan
Tuğçe Karabayır
Zuhal Acar
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