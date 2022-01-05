Annem, Mustafa Koton'un yönetmenliğini, Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor'ın senaristliğini yaptığı 20 Eylül 2019'da vizyona giren Türk Sinema filmi. Annem konusu ne, nerede çekildi? Annem filmi oyuncuları kimlerdir? Annem filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANNEM FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Annem filmi 5 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanacak.

ANNEM FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Annem, Mustafa Koton'un yönetmenliğini, Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor'ın senaristliğini, Candan Erçetin'ın müziğini, Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fülya Özcan, Tuğçe Karabayır ve Zuhal Acar'ın başrollerini paylaştığı, 20 Eylül 2019'da vizyona girecek olan Türk Sinema filmi.

ANNEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir anne kızın hikayesini konu alan "Annem" Tv'de ilk kez bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

ANNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Annem filmi çekimleri, Kırklareli'nin Merkez Armağan köyünde yapılmıştır.

ANNEM FİLMİ OYUNCU KADROSU

Sumru Yavrucuk

Özge Gürel

Sercan Badur

Tuna Orhan

Itır Esen

Fatma Toptaş

Fülya Özcan

Tuğçe Karabayır

Zuhal Acar

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