Annelerin sesini müzikle bastıran HDP'ye tepki
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Annelerin sesini müzikle bastıran HDP'ye tepki

Annelerin sesini müzikle bastıran HDP'ye tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 8'inci kez basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 8'inci kez basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. HDP binasında çalınan yüksek sesli müzik ise annelerin tepkisine neden oldu.

Annelerin eylemine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan ile bazı şehit aileleri de destek verdi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Hakkari'deki aileler de 8'inci defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli pankartlarla 'Terörü Lanetliyoruz', 'Diyarbakırlı Annelerin Yanındayız', 'Kahrolsun PKK', 'Kahrolsun HDP' sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü.

HDP binasında yüksek ses müzikle karşılaşan aileler, megafonla da sesi bastıramayınca duruma tepki gösterdiler. Anneler seslerini yükseltmelerine rağmen HDP binasında çalınan yüksek müzik nedeniyle açıklama yapamayan anneler, HDP binasından 50 metre mesafede açıklama yaptılar. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, HDP'nin yüksek sesli müziği ile PKK yandaşlığını bir kez daha gözler önüne serdiklerini belirterek tepkilerini dile getirdiler.

HDP'nin acilen kapatılması gerektiğini belirten başkanlar, HDP'nin kapatılması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Ayrıca, HDP'nin kapatılması halinde davul zurna alarak HDP binası önünde çalacaklarını söylediler.

Yaşlı anne ve babaların da aralarında bulunduğu annelerin eylemi basın açıklamasıyla sona erdi. - HAKKARİ

Annelerin sesini müzikle bastıran HDP'ye tepki
Annelerin sesini müzikle bastıran HDP'ye tepki
Annelerin sesini müzikle bastıran HDP'ye tepki
Annelerin sesini müzikle bastıran HDP'ye tepki
Annelerin sesini müzikle bastıran HDP'ye tepki
Annelerin sesini müzikle bastıran HDP'ye tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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