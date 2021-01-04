Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
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Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor

04.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:47
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor

MUŞ'ta besicilik yapan Ersin Tuncer, anneleri ölen 2 kuzuyu biberonla besliyor.

MUŞ'ta besicilik yapan Ersin Tuncer, anneleri ölen 2 kuzuyu biberonla besliyor. Kuzular, Tuncer'in yanından ayrılmıyor. 

Muş'un Çukurbağ köyünde besicilik yapan 2 çocuk babası Ersin Tuncer'e ait koyunlardan birisi 2 yavru doğduktan 4 gün sonra öldü. Yeni doğmuş kuzuların ölmemesi için onları evine alan Tuncer, biberonla beslemeye başladı. Eşi ve çocuğunun da yardım ettiği Tuncer, kuzuların bakımıyla özel olarak ilgileniyor. Tuncer'in adeta bebek gibi baktığı 2 kuzu peşinden hiç ayrılmıyor. Ersin Tuncer, elleriyle beslediği kuzuların her gün biraz daha büyümesiyle mutlu olduğunu, onları çok sevdiğini söyledi. Tuncer, "Nereye gitsem peşimden geliyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Günde 3 kez biberonla süt veriyorum. Hava soğuk onları evde sobanın yanında ısıtıyorum" dedi.


- Muş
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor
Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet AYDIN

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