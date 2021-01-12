Anneler Günü ne zaman? 2021 Anneler Günü sözleri nelerdir? Anneler Günü tarihi
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Anneler Günü ne zaman? 2021 Anneler Günü sözleri nelerdir? Anneler Günü tarihi

12.01.2021 22:32 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:35
Anneler Günü ne zaman? 2021 Anneler Günü sözleri nelerdir? Anneler Günü tarihi

Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü ne zaman? 2021 Anneler Günü sözleri nelerdir? Anneler Günü tarihi

Annelerimizi anmak için her yıl Mayıs ayının 2. haftası kutlanan 2021 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü tarihçesi nedir? Anneler Günü sözleri!

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Her yıl Mayıs'ın 2. haftasında kutlanan Anneler Günü, bu yıl 9 Mayıs, Pazar günü

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ!

-Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. - M. Kemal Atatürk.

-Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. - Mevlana

-İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Lokman Suresi 14. Ayet

-Tüm fırtınalarda sığınacağım tek limanım hep sendin, hep de sen olacaksın canım annem. Seni çok seviyorum.

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