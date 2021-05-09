'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | Güncel

'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar Pandemi gölgesinde geçen 'Anneler Günü'nde çiçekçiler de yoğunluk yaşanıyor Çiçekçi Talha Çelik: "Çiçekleri teslim ettiğimizde annelerin yüzlerindeki mutluluk, yorgunluğumuzu unutturuyor" Pandemi gölgesinde geçen 9 Mayıs Anneler...

'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar

Pandemi gölgesinde geçen 'Anneler Günü'nde çiçekçiler de yoğunluk yaşanıyor

Çiçekçi Talha Çelik:

"Çiçekleri teslim ettiğimizde annelerin yüzlerindeki mutluluk, yorgunluğumuzu unutturuyor"

SAKARYA - Pandemi gölgesinde geçen 9 Mayıs Anneler Gününde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz senelere göre evlere siparişlerin daha fazla arttığını belirten Çiçekçi Talha Çelik, "Bu anneler gününün diğer anneler günlerine göre farkı, şuan evlere sipariş çok fazla. İnsanlar dışarıya çıkamadıkları için, evlere siparişlerde artış var" dedi.

Korona virüs sebebi ile tam kapanma sürecine denk gelen 9 Mayıs Anneler Günü bu yıl evlerde geçirildi. Bu özel günde annelere verilen hediyelerin başında çiçekler geldi. Pandemi sebebi ile geçtiğimiz senelerdeki anneler günlerinden farklı geçen bu günde çiçekçiler adeta evlere sipariş yetiştiremiyor. Kapanma sebebi ile evlerinden çıkamayan vatandaşların taleplerine yetişebilmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Çiçekçi Talha Çelik, siparişleri teslim ederken annelerin yüzünde oluşan tebessümün yorgunluklarını unutturduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 4 senedir çiçekçilik mesleği yapan Talha Çelik, "Bu mesleği 3-4 senedir yapıyorum. Pandemi dolayısı ile sıkıntı çektik; düğün ve cemiyetler olmadı. Bizim çiçekçilerin genel işi; düğün, söz, nişan. Böyle zamanlarda çiçekçiler para kazanıyor ama pandemiden dolayı kendimizi fazla toparlayamadık. Bu özel günler bizi biraz daha fazla ayakta tutuyor diyebiliriz. Özel günlerde çiçekçilere ilgi var, böyle günlerde biraz daha kendimizi toparlıyoruz" dedi.

Evlere sipariş çok fazla

Pandeminin gölgesinde geçen anneler gününde evlere siparişlerin arttığını söyleyen Çelik, "Bu anneler gününün diğer anneler günlerine göre farkı, şuan evlere sipariş çok fazla. İnsanlar dışarıya çıkamadıkları için, evlere siparişlerde artış var. İnsanlara gelin bakın diyemiyoruz, bizde bu konuda mağduruz yani. İşlerimiz ne kadar yoğun olsa da talepleri geri çevirmemeye bakıyoruz. Diğer türlü dükkana gelerek buradan alıyorlar. Müşteriler dükkana gelemediği için bizim işimiz daha fazla yoğunlaştı. Annelerimize hizmet vermekten çok mutluyuz, siparişi götürdüğümüz zaman annelerin yüzünün güldüğünü görebilmek insana gerçekten meslek şevki veriyor ve yorgunluğumuzu alıyor" diye konuştu.

'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar
'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar
'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar
'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar
'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar
'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar
'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Yaşar Seda Sayan Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Anneler Günü'nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 11:34:40. #1.15#

title