Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Anneler Günü'nde düşündüren gerçeği paylaştı. Türkiye'deki 24 milyon anneden aklaşık 5 milyonunun açlık sınırının altında yaşadığını söyleyen Çakar, Anneler Günü'nün ticarileştiğine de dikkat çekti.

Anneler Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki annelerin durumunu daha da zorlaştırdı. İşsiz, yoksul, çaresiz anne sayısı arttı. Yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten tencere kaynatamayan anneler depresyona girdi. Hem kendileri hem de evlatları işsiz" dedi.

Türkiye'de 1955 yılından beri kutlanmaya başlanan Anneler Günü'nün ticarileştiğine de dikkat çeken Çakar, "Şirketlerin kârlarını artırmak ve rant için bu gün istismar ediliyor. Türkiye'de 24 milyon anne var ve bunların 4.8 milyonu açlık, 14.5 milyonu da yoksulluk sınırının altında yaşıyor'' diye konuştu.

RUH SAĞLIKLARI BOZUK

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; ekonomik ve sosyal sorunlardan dolayı, ülkemizdeki annelerin önemli bir kesiminin ruhsal bunalım yaşadığını savunan Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoksulluğun, işsizliğin arttığı salgın döneminde ise bu olumsuz koşullardan dolayı annelerin ruh sağlıkları daha da bozuldu.

Anneleri mutsuzluğa iten bir başka sorun ise meslek, eğitim, yaş ve deneyim olarak gerekli koşulları taşıyan evlatlarının işsiz kalmasıdır. Salgın döneminde ülkemizde hem çalışan hem de çalışmayan annelerin çoğunluğu mutsuzdur."