Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor

Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor
10.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:08

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Anneler Günü'nde düşündüren gerçeği paylaştı. Türkiye'deki 24 milyon anneden aklaşık 5 milyonunun açlık sınırının altında yaşadığını söyleyen Çakar, Anneler Günü'nün ticarileştiğine de dikkat çekti.

Anneler Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki annelerin durumunu daha da zorlaştırdı. İşsiz, yoksul, çaresiz anne sayısı arttı. Yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten tencere kaynatamayan anneler depresyona girdi. Hem kendileri hem de evlatları işsiz" dedi.

Türkiye'de 1955 yılından beri kutlanmaya başlanan Anneler Günü'nün ticarileştiğine de dikkat çeken Çakar, "Şirketlerin kârlarını artırmak ve rant için bu gün istismar ediliyor. Türkiye'de 24 milyon anne var ve bunların 4.8 milyonu açlık, 14.5 milyonu da yoksulluk sınırının altında yaşıyor'' diye konuştu.

RUH SAĞLIKLARI BOZUK

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; ekonomik ve sosyal sorunlardan dolayı, ülkemizdeki annelerin önemli bir kesiminin ruhsal bunalım yaşadığını savunan Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoksulluğun, işsizliğin arttığı salgın döneminde ise bu olumsuz koşullardan dolayı annelerin ruh sağlıkları daha da bozuldu.

Anneleri mutsuzluğa iten bir başka sorun ise meslek, eğitim, yaş ve deneyim olarak gerekli koşulları taşıyan evlatlarının işsiz kalmasıdır. Salgın döneminde ülkemizde hem çalışan hem de çalışmayan annelerin çoğunluğu mutsuzdur."

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak Haber
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Haber
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Hayvan görüntüsünü 'Yakınca böyle oluyormuş demek ki' yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Hayvan görüntüsünü "Yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ersin Korkut Özer Kızıltan Hatice Çarpar Defne Samyeli
Spor Falcao Ersun Yanal Ergin Ataman Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Kaza Aydın Mayıs
Şu an buradasınız: Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 09:18:32. #1.15#
title