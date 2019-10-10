Anneanne nasıl yazılır? TDK anneanne ayrı mı, bitişik mi yazılır?
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Anneanne nasıl yazılır? TDK anneanne ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi de "anneanne". Peki, anneanne nasıl yazılır? TDK'ya göre anneanne ayrı mı, bitişik mi yazılır?

10.10.2019 14:10
Anneanne nasıl yazılır? TDK anneanne ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Anneanne kelimesini günlük yaşantıda sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Anneanne nasıl yazılır? Anneanne bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre anneanne kelimesinin doğru yazılışı haberimizde...

ANNEANNE NASIL YAZILIR? ANNEANNE Mİ, ANNE ANNE Mİ?

TDK kurallarına göre ''anneanne'' kelimesi birleşik yazılır. Genellikle konuşma dilinde ''ananne'' şekliyle de karşılaşılan kelimenin doğru yazılışı, ''anneanne''dir.

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anneanne doğru yazılışı

ANNEANNE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Yaz tatilinde anneannem ile Ege'de bir tatil köyüne gideceğiz.

Anneannem zamanın en popüler ses sanatçıları arasında yer alıyor.

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