Mamak'taki aile katliamında kan donduran detay! Bebeklerinin biberonuna fare zehri koymuş

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen ve daha sonra intihara kalkışan anneanne hastanede polise ifade verdi. İddiaları reddeden anneanne Öznur Aydın, kızı Meryem'in fare zehri içerek intihar etmeye karar verdiğini, çocuklarının sahipsiz kalmaması için biberonlarına fare zehri koyduğunu söyledi. Annenin zehir etki etmeyince önce çocuklarını sonra kendisini tabanca ile öldürdüğünü söyleyen anneanne, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı kızı Meryem Atsak'ı (23), 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer adındaki iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulunmuştu. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan anneanne Öznur Aydın ilk ifadesini verdi.

FARE ZEHRİ OLMAYINCA SİLAHA SARILMIŞ

Sabah'ın haberine göre; aile içi sorunları nedeniyle baba ocağına çocukları ile beraber gelen Meryem Atsak annesi ile konuşarak evde bulunan fare zehri ile intihar etmeye karar verdi. Çocuklar da öksüz kalmasın diye onları da zehirleme kararı aldı. Anne Meryem önce Merve'ye ait biberon ile Ömer'in içeceğinin içine fare zehri koydu. Ardından da kendileri de fare zehrini içerek etkisini göstermesi için bir süre beklediler. Fare zehrinin etkili olmaması üzerine Meryem Atsak babasına ait ruhsatsız tabancayla 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

GERÇEKLERİ, BARUT İZİ ORTAYA ÇIKARACAK

Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Evde delil olabilecek tüm materyallar ile olayda kullanılan silah balistik incelemeye gönderildi. Öznur Aydın'ın iddialarını silah üzerinde yapılan inceleme ve adli tıp kurumunda gelecek rapor belirleyecek. Meryem Atak'ın silah ile atış yapıp yapmadığı elinde ve kolundaki barut izine bakılacak. Anne ve çocukların ölüm pozisyonları detaylı şekilde incelenecek.