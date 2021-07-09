Mamak'taki aile katliamında kan donduran detay! Bebeklerinin biberonuna fare zehri koymuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mamak'taki aile katliamında kan donduran detay! Bebeklerinin biberonuna fare zehri koymuş

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen ve daha sonra intihara kalkışan anneanne hastanede polise ifade verdi. İddiaları reddeden anneanne Öznur Aydın, kızı Meryem'in fare zehri içerek intihar etmeye karar verdiğini, çocuklarının sahipsiz kalmaması için biberonlarına fare zehri koyduğunu söyledi. Annenin zehir etki etmeyince önce çocuklarını sonra kendisini tabanca ile öldürdüğünü söyleyen anneanne, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı kızı Meryem Atsak'ı (23), 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer adındaki iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulunmuştu. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan anneanne Öznur Aydın ilk ifadesini verdi.

FARE ZEHRİ OLMAYINCA SİLAHA SARILMIŞ

Sabah'ın haberine göre; aile içi sorunları nedeniyle baba ocağına çocukları ile beraber gelen Meryem Atsak annesi ile konuşarak evde bulunan fare zehri ile intihar etmeye karar verdi. Çocuklar da öksüz kalmasın diye onları da zehirleme kararı aldı. Anne Meryem önce Merve'ye ait biberon ile Ömer'in içeceğinin içine fare zehri koydu. Ardından da kendileri de fare zehrini içerek etkisini göstermesi için bir süre beklediler. Fare zehrinin etkili olmaması üzerine Meryem Atsak babasına ait ruhsatsız tabancayla 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

GERÇEKLERİ, BARUT İZİ ORTAYA ÇIKARACAK

Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Evde delil olabilecek tüm materyallar ile olayda kullanılan silah balistik incelemeye gönderildi. Öznur Aydın'ın iddialarını silah üzerinde yapılan inceleme ve adli tıp kurumunda gelecek rapor belirleyecek. Meryem Atak'ın silah ile atış yapıp yapmadığı elinde ve kolundaki barut izine bakılacak. Anne ve çocukların ölüm pozisyonları detaylı şekilde incelenecek.

Mamak'taki aile katliamında kan donduran detay! Bebeklerinin biberonuna fare zehri koymuş
Bu acının tarifi yok! Cinnet getiren anneannenin kıydığı 3 canın cenazesinde gözyaşları sel oldu
Bu acının tarifi yok! Cinnet getiren anneannenin kıydığı 3 canın cenazesinde gözyaşları sel oldu
Haber Yorumları (1)
DİLEK AYDİN: O çocuklara kim nasıl kıydı kıyabildiniz hiç mi içiniz yanmadı masumlara bakarken okurken dayanamıyor insan hayattan koparttınız buz gibi mezara soktunuz o günahsızları yürek dayanmıyor bu çocuklara yapılanlara yürek vicdan dayanmıyor ??
Cevap Yaz 1 28 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Zeki Müren Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mamak'taki aile katliamında kan donduran detay! Bebeklerinin biberonuna fare zehri koymuş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:08:26. #1.14#

title