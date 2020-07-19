Anne ve oğlunu, ev almak için yardım istedikleri tanıdıkları öldürmüş
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Anne ve oğlunu, ev almak için yardım istedikleri tanıdıkları öldürmüş

İSTANBUL'dan ev almak için geldikleri Kars'ta kaybolduktan sonra cansız bedenleri su kuyusunda bulunan Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Anne ve oğlunu, ev almak için yardım istedikleri tanıdıkları öldürmüş
19.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:38

İSTANBUL'dan ev almak için geldikleri Kars'ta kaybolduktan sonra cansız bedenleri su kuyusunda bulunan Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Özel ekibin gözaltına aldığı Figen Karadağ'ın fırında birlikte çalıştığı M.S. (29) ve A.S.'nin anne ve oğlunu para tartışmasında av tüfeği ile öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi. 

İstanbul'dan ev almak üzere oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars'a gelen Figen Karadağ'dan yakınları haber alamayınca Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce araştırma başlatıldı. Emniyet müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulan özel ekip, kaybolan anne ve oğluyla ilgili 16 kişinin ifadesine başvurdu. Polis, yaptığı incelemede Figen Karadağ'ın İstanbul'a gitmeden önce bir ekmek fırınında birlikte çalıştığı M.S. ile arkadaşı A.S.'yi gözaltına aldı. 2 şüphelinin ifadesini alan polis, kısa sürede Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldükten sonra su kuyusuna atıldığını belirledi. Şüphelilerin yer göstermesi sonucu anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıkarılarak otopsi için adli tıpa gönderildi. 

PARA TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞLER

Figen Karadağ'ın Kars'ın Selim ilçesi nüfusuna kayıtlı zanlılardan M.S. ile fırında çalışırken tanıştıkları, ev almak için kendisinden yardım istediği öğrenildi. M.S. ile arkadaşı A.S.'nin aralarında para yüzünden tartışma çıkınca anne ve oğlunu av tüfeği ile öldürüp, otomobille taşıdıkları cenazeleri su kuyusuna attıkları belirlendi. Polis, yaptıkları incelemede su kuyusunun bulunduğu Cumhuriyet köyü yakınlarında suç aleti av tüfeği ile bir miktar parayı toprağa gömülü halde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

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