Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi
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Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi

14.12.2020 04:50 | Son Güncelleme: 14.12.2020 04:59

Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi Adana'da anne ve babasını rehin aldıktan sonra oturdukları eve ateşe veren kişi polisin evin kapısını kırıp içeri girmesiyle etkisiz hale getirildi Çevredeki vatandaşlar madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin yaktığı evinden...

Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi

Adana'da anne ve babasını rehin aldıktan sonra oturdukları eve ateşe veren kişi polisin evin kapısını kırıp içeri girmesiyle etkisiz hale getirildi

Çevredeki vatandaşlar madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin yaktığı evinden uzattığı hortum ile müdahale etti

ADANA - Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi annesini ve babasının bıçak zoruyla rehin aldıktan sonra oturdukları evi ateşe verdi. Yanan ev çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken polis evin kapısını kırarak içeri girip şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.S, anne ve babasıyla kavga etti. Kavga seslerinden rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay mahalline polisin geldiğini gören S.S. bıçak zoruyla anne ve babasını rehin aldı. Olayın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis takviyeye geldi.

Polisler yaklaşık yarım saat boyunca S.S'yi ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmadı. Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan S.S. bir süre sonra evi ateşe verdi. Bir anda evin bir odasından alevler yükselirken bir vatandaşlar evinden uzattığı hortum yardımıyla yangının büyümesini önledi.

Polis bu sırada evin kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren polis S.S. etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. S.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Öte yandan, olayın gerçekleştiği bölgeye gelen sağlık ekipleri ise rehin alınan anne ve babaya ayakta müdahale etti.

Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi
Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi
Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi
Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi
Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi
Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi
Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi
Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi
Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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