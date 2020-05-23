Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
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Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş

Isparta'da babası ve annesini bıçaklayarak öldüren zanlı, ilk ifadesinde cinayeti ekmek alma tartışması üzerine işlediğini söyledi.

23.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:00

Isparta'da babası ve annesini bıçaklayarak öldüren Ramazan A.'nın (44) emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

Ramazan A., ifadesinde babası Nizamettin A.'yı sürekli olarak kendisine kötü davrandığı ve aşağıladığını, olaydan önce de markete ekmek almaya gitmesini söylediğini ancak bunu kabul etmemesi üzerine tartıştıklarını, tartışma sonucunda babası ve annesi Seher A.'yı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

BİNADAKİLERİN ÇİFTE CİNAYETTEN HABERİ YOK

Öte yandan cinayetin işlendiği binanın yakınında oturanlar, cinayetten haberlerinin olmadığını, olayın olduğu binada sadece yaşlı bir çiftçin ikamet ettiğini bildiklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Isparta'da eşinden ayrı yaşayan bir vatandaş, tartıştığı babasını ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçaklayarak öldürdü. Tartışma sırasında önce babasını, sonra da kendisine engel olmaya çalışan annesini bıçaklayarak, öldürdü. Ramazan A., daha sonra evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu.

Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş

Kaynak: İHA

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