Anne ve babasına kötü davranan kardeşini öldüren sanığa 17,5 yıl hapis cezası

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldüren Gülderen Yeşildağ (40), 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldüren Gülderen Yeşildağ (40), 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yeşildağ son savunmasında, "Babam, annem, ben güvende olmak için dağlara çıktığımız oluyordu. Kazayla oldu' dedi.

Olay, geçen yıl eylül ayında Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ali Yeşildağ, annesi Fatma Yeşildağ'ı (70) evde, odaya kilitleyip, dövdü. Fatma Yeşildağ, ilçe merkezinde yaşayan kızı Gülderen'i arayıp, durumu bildirdi. Gülderen Yeşildağ, babası Nazım Yeşildağ (75) ile birlikte mahalleye gitti. Gülderen Yeşildağ ve babası evin önüne geldiğinde, Hasan Ali Yeşildağ'ın saldırısına uğradı. Bunun üzerine baba ve kızı, mahalledeki diğer evlerine sığındı, Hasan Ali Yeşildağ da kapıya dayandı. İkinci kata çıkan Gülderen Yeşildağ, kapıyı zorlayan kardeşi Hasan Ali'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Ali Yeşildağ, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gülderen Yeşildağ ise jandarma tarafından gözaltına alındı.'EVİMİZ BİLE ARTIK GÜVENLİ DEĞİLDİ'Hakkında 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Gülderen Yeşildağ karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son kez söz hakkı verilen Yeşildağ savunmasında, "Kasten öldürmedim. Korkuyla davrandım. Bizim evlerimiz bile artık güvenli değildi. Babam, annem, ben güvende olmak için dağlara çıktığımız oluyordu. Kazayla oldu. Jandarmayı da aradım, onların geç gelmesiyle aşırı panik ve korkuyla davrandım" dedi.

Mahkeme heyeti, Yeşildağ'ın cinayeti tahrik altında işlediğine kanaat getirip 17,5 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren