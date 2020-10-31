Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkaz altından bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Perinçek ve 3 çocuğu 23 saatin ardından sağ olarak çıkarıldı. Saatler sonra ise henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuğun cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

İzmir'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi. 23 saat sonra anne ve 3 çocuk sağ kurtarıldı.

BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Saatler sonra ise kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuğun cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

ZAMANLA YARIŞTILAR

10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan anne Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğundan güzel haber ise saat 07.00 sıralarında geldi.

Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Arama kurtarma ekipleri, 3´üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Perinçek ile irtibat kurmayı başardı.

Anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif'i kurtarma çalışmaları sabırla sürdürüldü.

Enkazdan çıkarılan anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.