Anne uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında adliyeye sevk edilen

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden birinin annesi, gözyaşları içinde kızına sarılarak veda etti.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente ticareti yapılmak üzere uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen 6 adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 223 gram metamfetamin, 5,06 gram eroin, 15,52 gram bonzai, 0,57 gram kokain, uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 3 tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve kartuş elde edildi.

3'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda, gözaltına alınan 20 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmaktan', 9 şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 24'ü emniyetteki işlemlerinin akabinde serbest bırakılırken, 1'i kadın 3 şüpheli ise alınan ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce 2 kişinin tutuklandığı da öğrenildi.

ANNE, GÖZYAŞLARINI TUTUAMADI

Öte yandan sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen bir şüphelinin annesi, kızı adliyeye sevk edilmeden önce gözyaşları içerisinde Narkotim ekiplerinden müsaade alıp, son kez kızına sarılarak adliyeye gönderdi.

Kaynak: İHA