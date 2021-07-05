Anne sütünün bebeğe 10, anneye 5 önemli faydası
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Anne sütünün bebeğe 10, anneye 5 önemli faydası

Anne sütünün bebeğe 10, anneye 5 önemli faydası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, anne sütünün bebeğe 10, anneye ise 5 önemli faydasını anlattı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, anne sütünün bebeğe 10, anneye ise 5 önemli faydasını anlattı.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, "Anne sütü de bebeğinizin gelişimi için gerekli olan tüm besin öğelerini içermektedir. Her annenin en büyük hedefi ilk altı ay bebeğini sadece anne sütüyle besleyebilmektir. Annenin bebeğini emzirmesinin hem anneye hem bebeğine çok büyük faydaları olmaktadır" diye konuştu

ANNE SÜTÜNÜN BEBEĞİNİZ İÇİN FAYDALARI

Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, anne sütünün bebeğe faydalarını şöyle açıkladı:

"Öncelikle anne sütü her zaman hazırdır. Isı derecesi bebeğiniz için en uygun sıcaklıktadır. İkinci olarak ise ilk gelen anne sütüne kolostrum denmektedir. Bebeğinizin ilk aşısı bu kolostrum dediğimiz süttür. Bu süt bebeğinizin bağışıklığını güçlendirip onu enfeksiyonlara karşı korur. Üçüncüsü, bebeğinizi emzirmeniz onu rahatlatır, gevşetir, gaz sancılarını azaltır daha çabuk uykuya dalmasını sağlar. Dördüncü olarak ise anne sütünün içeriği besleyicilik açısından en ideal besindir."

Beşinci faydanın anne sütüyle beslenme bebeğinizde orta kulak enfeksiyonu gelişme ihtimalini önemli derecede azaltması olduğunu belirten Dr. Cömert, "İçerdiği koruyucular sayesinde bebeğinizi mikroplara karşı koruma özelliğine sahiptir. Toplamda anne sütüyle beslenme süresi arttıkça erişkin yaşta IQ seviyelerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Emzirme bebeğinizin ileriki yaşlarda ve erişkinlik çağında aşırı kilolu veya obez olma riskini azaltacaktır. Emzirme ileriki yaşlarda gelişebilecek tip2 diyabet riskini azaltacaktır. Bebekler anne sütü sayesinde ishal, zatüre gibi bulaşıcı hastalıklara ve alerjik hastalıklara daha az yakalanıp, daha sağlıklı büyüyeceklerdir" dedi.

EMZİRMENİN ANNEYE FAYDALARI

Emzirmenin anneye olan faydalarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert şunları söyledi:

"Emzirme anne-bebek arasında bir bağ kurulmasına yardımcı olur ve doğum sonrası anne depresyonunu azaltır. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar sayesinde anne daha çok rahatlar ve kendini iyi hissedip uyku problemleri azalır. Emziren anneler eski kilolarına daha kolay dönerler. Toplam emzirme süresi arttıkça meme ve over kanseri riski azalmaktadır. Yapılan çalışmaların tümü anne sütünün bebekler için ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir. Sağlıklı toplumların temelleri anne-bebek bağlanmasının güçlü olduğu emzirme ile atılmaktadır. İlk 6 ay sadece anne sütü beslenme bebeğinize vereceğiniz en büyük miras olacaktır."


Anne sütünün bebeğe 10, anneye 5 önemli faydası
Anne sütünün bebeğe 10, anneye 5 önemli faydası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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