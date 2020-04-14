Anne-oğul virüsü yenip taburcu oldu
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Fatma Yılmaz, Samsun, Anne, Sağlık

Anne-oğul virüsü yenip taburcu oldu

Anne-oğul virüsü yenip taburcu oldu Samsun'da korona virüse yakalanan anne-oğul hastalığı yenip birlikte taburcu oldu.

14.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:47
Anne-oğul virüsü yenip taburcu oldu

Anne-oğul virüsü yenip taburcu oldu

SAMSUN - Samsun'da korona virüse yakalanan anne-oğul hastalığı yenip birlikte taburcu oldu.

Samsun'da 54 yaşındaki Recep Yılmaz, ateş ve öksürük şikayetleriyle bir hastaneye gitti. Korona virüs testi pozitif çıktı. Aynı apartmanda yaşadığı annesi 84 yaşındaki Fatma Yılmaz'da da bu şikayetler olduğunu söyledi. Bunun üzerine annesine de test yapıldı ve korona virüsü tespit edildi. 25 Mart tarihinden itibaren anne ve oğul özel bir hastanede tedavi altına alındı. 31 Mart'ta genel durumlarının bozulmasıyla da yoğun bakıma alındılar. Hastalığı yenmelerinin ardından bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldular.

Korona virüsü hastalığında ilk kez uygulanan bir yöntem ile iki hastanın sağlıklarına kavuştuğunu kaydeden Dr. Funda Furtun, "İki hastamızı da 25 Mart'ta hastanemize yatırdık. Bakanlığın önerdiği protokolle tedavileri sürerken ayın 31'inde genel durumları oldukça bozuldu. Oksijen satürasyonları düştü ama ateşleri düşmedi. Yoğun bakıma aldık. Tedavide ilk kez uygulanan bir yöntem kullandık ve bir ilki başardık. Bu tedavi sağlık bakanlığınca da uygun görüldü ve ülkemizdeki hastalar üzerinde yapılması kararı verildi. Ekip olarak çok yoğun, yorucu bir süreci başarıyla geçtiğimiz için çok ama çok mutluyuz" dedi.

Anne-oğul virüsü yenip taburcu oldu

Kaynak: İHA

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