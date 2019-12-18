Anne-oğul baş başa

18.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:39

Magic World eğlence dünyasında oğlu ile birlikte keyifli vakit geçiren güzel oyuncu, daha sonrasında mağazaları gezip bol bol alışveriş yaptı.

Muhabirlerle de ayaküstü sohbet eden İşçil, "Her şey yolunda oğlumla vakit geçirmek istedim. Yeni yılda yeni umutlarımız var. Netflix'de olan dizimiz 'Love 101'in çekimleri bitti, çok rahat ve güzel geçti." dedi.