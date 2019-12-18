Anne-oğul baş başa
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Anne-oğul baş başa

Güzel oyuncu Bade İşçil önceki gün oğlu Azur ile birlikte Vadİstanbul'da görüntülendi

18.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:39
Anne-oğul baş başa

eğlence dünyasında oğlu ile birlikte keyifli vakit geçiren güzel oyuncu, daha sonrasında mağazaları gezip bol bol alışveriş yaptı.

Muhabirlerle de ayaküstü sohbet eden İşçil, "Her şey yolunda oğlumla vakit geçirmek istedim. Yeni yılda yeni umutlarımız var. Netflix'de olan dizimiz 'Love 101'in çekimleri bitti, çok rahat ve güzel geçti." dedi.



Kaynak: Snob Magazin

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