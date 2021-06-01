Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaştı kaldı
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Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde anne kumru, matbaa rafında yuva yaptı. Yavrularını dünyaya geçirmek için son derece sesli bir ortam seçen kumrunun tercihi, şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Bir anne kumru matbaa içerisinde bulunan rafa yuva yaptı.

İŞ YERİ SAHİBİNİN TAVRI TAKDİR TOPLADI

Matbaa sahibi Levent Gürbüz bu durumu fark edince kuşu korumaya aldı. Kuş iş yerindeki yuvasına rahat girip çıksın diye pencereyi dahi açık bırakan Gürbüz, hayvanseverlerden takdir topladı. İkide yavrusu olan kumru şimdilerde düğün davetiyelerinin üzerinde yaşamını sürdürüyor.

Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaştı kaldı
Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaştı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı

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