Anne köpek uyardı, Kocaeli İtfaiyesi kurtardı

Anne köpek uyardı, Kocaeli İtfaiyesi kurtardı Havlayarak belediye personelinin dikkatini çekti yavrularını kurtardı Kocaeli'de açık otopark alanındaki su giderine sıkışan yavru köpekler, yavrularını kurtarmak isteyen anne köpeğin çırpınışları sonrasında itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anne köpek uyardı, Kocaeli İtfaiyesi kurtardı

Havlayarak belediye personelinin dikkatini çekti yavrularını kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'de açık otopark alanındaki su giderine sıkışan yavru köpekler, yavrularını kurtarmak isteyen anne köpeğin çırpınışları sonrasında itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunan otoparkta su giderine sıkışan yavru köpekler anne köpeğin uyarısı sayesinde kurtarıldı. Havlamaya başlayan ve yavrularının sıkıştığı yere gelerek uyarılarda bulunan anne köpek, Büyükşehir Zabıta ve güvenlik personelinin dikkatini çekmeyi başardı. Yavru köpeklerin yerini belirleyen güvenlik personeli zaman kaybetmeden itfaiye ekiplerini arayarak bilgi verdi.

İki saatlik çalışma ile yavru köpekler kurtarıldı

Olay yerine intikal eden Kocaeli İtfaiyesi ilk olarak yavru köpeklerin kanal içeresinde hareket ettiğini belirledi. Su giderinin her iki tarafını da keserek yavru köpeklerin açılan alanlardan çıkması için çaba sarf eden itfaiye ekipleri, köpeklerin zarar görmemesi için gerekli tedbirleri aldı. Beton ve asfalt zemini hilti ile kıran ekipler, iki saatlik çalışmanın ardından her iki yavruyu da bulundukları yerden çıkarttı. Kurtarılan yavrusunun yanına koşan anne köpek, bir süre ilgilendiği yavrusu ile olay yerinden uzaklaştı.

Yavruların mazgala girme anları kameraya yansıdı

Öte yandan minik yaramazların kanala girişleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Anne köpeğin uyarısıyla bölgeyi tarayan güvenlik ekipleri, yavru köpeklerin kanala girişlerini tespit etti. Yavru köpeklerin bir daha su giderine girmemesi için gerekli önlemler de alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak