Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış

Esra Erol'da programında anne-kızın aynı adama aşık olayda yeni skandal ortaya çıktı. Kendisini 'Adnan Hoca' olarak tanıtan sözde hocanın başka kadınlardan da fotoğraf istediğini belirten anne Ayşe Çekem, "Bu adam kadınlardan değişik değişik fotoğraflar istiyor. Özellikler dul kadınlara aşk mesajları atıyormuş" dedi.

"Esra Erol'da" programa katılan Ayşe Çekem, kızı Merve Nur'un kendinden 41 yaş büyük sözde hoca Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Ayşe Çekem, kızı Merve Nur'un 5 yıl önce tanıştıkları Adnan Yıldırım'ın yanına 26 Kasım tarihinde "İş görüşmesine gidiyorum diyerek" evden kaçtığını anlattı.

'BEN DE KIZIM DA AYNI ADAMA AŞIK OLDUK' DEMESİ ŞOK ETKİSİ YARATMIŞTI

Kızını kaçıran sözde hoca Adnan Yıldırım'ın bir camide çaycı olarak çalıştığını belirten Ayşe Çekem, "Adnan Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi. Çekem'in bu sözler stüdyoda şok etkisi yaratmıştı.

"KOCAMA MUSALLAT OLDULAR"

Sözde hoca Adnan Yıldırım'ın resmi nikahlı eşi Zübeyde Yıldırım yayına bağlanarak isyan etmiş ve "Anne kız 5 yıldır kocama musallat oldu, yuvamı yıktılar" demişti.

"EŞİMİN ALNI SECCADEYE BİLE DEĞMEDİ"

Esra Erol'un eşiniz hoca mı sorusuna "Benim eşimin alnı seccadeye bile değmedi, Cuma'ya bile gitmez. Bunlar eşime nasıl inandı bende anlamadım" demişti. Tüm yaşananlar stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürmüştü.

"BAŞKA KADINLARA DA AŞK MESAJLARI ATIYORMUŞ"

Bu yaşananların ardından hafta sonu kendisini kadınların aradığını belirten Ayşe Çekem, kendisini 'Adnan Hoca' olarak tanıtan sözde hocanın başka kadınlardan da fotoğraf istediğini dile getirdi. Adnan Yıldırım'ın diğer mağdur kadınlara ve kızlarına aşk mesajları attığını belirten Çekem, "Bu adam kadınlardan değişik değişik fotoğraflar istiyor. Özellikler dul kadınlara aşk mesajları atıyormuş." dedi. Çekem'in bu sözleri izleyenleri şaşırttı.