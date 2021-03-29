Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi

Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU - Haberler | Güncel
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, enfeksiyon kaptığı için gözlerini açmakta zorlanan yavrularını ağzında taşıyarak veterinere götüren kedi ve yavrularından güzel haber geldi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, enfeksiyon kaptığı için gözlerini açmakta zorlanan yavrularını ağzında taşıyarak veterinere götüren kedi ve yavrularından güzel haber geldi. Yavrular tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirildi.

Karabağlar Belediyesi Veteriner Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, geçen günlerde ilginç bir olaya tanıklık etti. Bir kedi, 3 yavrusunu birer gün arayla Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirdi. Anne kedi, çalışanların şaşkın bakışları arasında uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktorlar ve hemşireler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle de görüşerek ilk müdahaleyi yaptı. Anne kedi ve yavrularını ilk gördüklerinde şaşıran çalışanlar, tedavi ve bakımlarını yaptı. Ardından yavrular, uygun bulunan kişilerce sahiplendirildi. Anne kedi ise kurum çalışanlarınca bakılmaya başlandı.Uzundere Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekim Göksel Oğuz Şenkuzu, "Kedilerde konjonktivit dediğimiz göz iltihabı oluşmuş. Anne kedi yavruları Sağlık İşleri Müdürlüğünün içine taşıyor. Arkadaşlar da bakıyor, kedilerin gözlerindeki iltihabı görüyor. İlk müdahaleler orada yapılmış. Damla damlatılmış. Daha sonra bize yönlendirdiler. Gözlerini muayene ettik, genel sağlık muayeneleri de yapıldıktan sonra tedaviye devam ettik. Anneler yavrularını daha güvenli bir yere taşımak ister. Aslında genelde insanlardan uzak yerlere taşırlar. Burada ise kedinin davranışı daha farklı, insanlara getirmiş. Kedileri kurtarmak istemiş. Çok güzel bir şey bu. Oradaki insanları güvenli bulmuş" dedi.


Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Mustafa Şentop Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Jason Statham
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:30:35. #1.16#
title