Anne kedi, yavrularını korumak için köpek ve sahiplerine saldırdı
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Anne kedi, yavrularını korumak için köpek ve sahiplerine saldırdı

Serdar Korkmaz çifti, oturdukları sitede bulunan kedinin saldırısına uğradı.

Anne kedi, yavrularını korumak için köpek ve sahiplerine saldırdı
30.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:42

Serdar Korkmaz çifti, oturdukları sitede bulunan kedinin saldırısına uğradı. Aniden ortaya çıkan, Korkmaz çiftine ve köpeğine saldıran kedinin saldırısı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün Konyaaltı ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Nilüfer Korkmaz, eşi Serdar Korkmaz ve köpekleriyle evden çıktıkları sırada bir anda arkalarından gelen kedinin saldırısına uğradı. Şaşkına dönen çift köpeklerini geri çekmeye çalışırken diğer taraftan kendilerini korumaya çalıştı. Bir süre mücadele eden çift, ayaklarıyla da kediyi uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Köpeğin üzerine doğru saldıran kedi, hem köpeğe hem sahiplerine zor anlar yaşattı. Sahibi en son çareyi köpeğini kucağına alıp saklamakta buldu. Öfkeli kedi bir süre sonra saldırıdan vazgeçip uzaklaştı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan Nilüfer Korkmaz, "Eşimle birlikte bir yakınımıza gitmek istedik. Eşim Serdar, köpeğim ve ben kapıdan çıkarken çocuklar birden 'geliyor' diye bağırdılar. O anda dönüp baktım kedi hızla bize doğru geliyor. Elimde, içinde yemek olan tencere vardı, tencerenin üstüne çıktı. Bize pati atması sonucu kolum bacağım, eşimin bacağı baya bir çizildi" dedi.Kedinin sitenin kedisi olduğunu söyleyen Nilüfer Korkmaz, "Yavruları varmış. Bu yüzden bize saldırmış. Çok korktuk, çok panikledik. O anda çocuklara bu kediyi bizim üzerimize gönderdiniz dedim, 'biz yapmadık' dediler. Çok korktuk, kediyi yaralamaktan da korktuk, biz ona da zarar gelsin istemiyorduk" diye konuştu.Olay sonrası görüntüleri izleyen ve hayretler içinde kalan site görevlisi Süleyman Karataş ise kendisini arayıp kedinin köpeğe saldırdığını anlattıklarını söyledi. Öğrendikten sonra kamera görüntülerini izlediğini aktaran Karataş, "Kedi gerçekten saldırmış. Şaşırdım, çok garip geldi kendinden büyük bir köpeğe saldırması. Kedinin burada yavruları var, yavrularını korumak amacıyla saldırdı" dedi.

Anne kedinin başka daire sahiplerinin kedilerine de saldırdığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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