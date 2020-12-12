Cezaevinden izinli çıkan şahıs, pompalı tüfekle öldürüldü
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Cezaevinden izinli çıkan şahıs, pompalı tüfekle öldürüldü

12.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:26

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşlı bir kadın, eve geldiğinde cezaevinden izinli çıkan oğlunu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda N.O.'nun eve gelmemesi üzerine Zerdalidibi mevkisinde oğlunu aramaya çıkan annesi, oğlunu pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede N.O.'nun hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemenin ardından N.O.'nun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan, N.O.'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, N.O.'nun 12 yıl önce yol kavgası nedeniyle öldürdüğü ileri sürülen tarla komşusunun oğlu M.C.'nin şüpheli sıfatıyla arandığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs, pompalı tüfekle öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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