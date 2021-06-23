Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi! Müge Anlı sarılıp teselli etti
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Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi! Müge Anlı sarılıp teselli etti

Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi! Müge Anlı sarılıp teselli etti
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Konya'da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dramatik bir isyana sebep oldu. Annesiyle babasının cinayetinde 2 kardeşi şüpheli olan Doktor Osman Büyükşen, bugün canlı yayında dayanamayıp ağlayarak patladı. Osman cinayetin tanığı olan kardeşi Büşra'yı ortaya atarak "Ben kardeşimden bile emin değilim." dedi.

54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığıydı.

İKİ EVLAT DA ŞÜPHELİ KONUMUNDA

Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen, kayınpederi ile mehir yüzünden kavga etmiş ve onları evlerinden kovmuştu.

Necla ve Metin Büyükşen gelinleri tarafından kovulunca 'bizi öldürürler' endişesiyle Konya'yı terkedip İstanbul'a gelmişlerdi. 20 gün İstanbul'da kalan çift sonrasında yeniden Konya'ya kendi evlerine döndüler. Yanlarında kızları Büşra Büyükşen'de vardı. Evlerine döndükten kısa süre sonra Necla ve Metin Büyükşen kızlarının önünde korkunç cinayete kurban gitti.

Anne-babası katledilen Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibine başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi.

Müge Anlı'ya sarılarak ağlayan ve anne babasının katilini arayan doktor, "Şüphelilerin 2'si de kardeşim ben ne yapayım." diye haykırdı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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