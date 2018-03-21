Anlayan: "Konut Üretiminde Birinciyiz"

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Karadeniz Bölgesi'nde konut üretiminde ilçeler arasında birinci sırada olduklarını söyledi.

Başkan Anlayan, konut sayısının artmasının sektöre canlılık getirmesi, şehrin göç alması ve istihdama katkısı gibi önemli artıları olduğunu söyledi. Fatsa'da son 10 yılda hızlıca kendini geliştiren ve gösteren bir gelişme olduğunu belirten Anlayan, "Bunu herkes çok farklı konuşuyor, çok takdir edenler de var eleştirenler de var. Sonuç olarak Fatsamız Karadeniz'de Sinop'tan Sarp'a kadar en fazla konut üreten ilçelerin şehirlerin başında geliyor diyebiliyoruz. Son 5 yılda TÜİK raporlarına göre tapu kayıtlarına göre en fazla konut üretme anlamında Samsun 1. Sırada, Trabzon merkez 2. Sırada, sonra Fatsa ilçemiz 3. sırada. Ordu, Rize, Giresun bizden sonra. Biz Karadeniz'de en fazla konut üretme anlamında ilçeler bazında birinciyiz. İllere dahil edersek Samsun ve Trabzon'dan sonra 3. sıradayız. Vatandaşlarımız bunun örneğini zaten sürekli görüyor. Bunun bir şehircilik anlamında getirisi var bir de ekonomi anlamında getirisi var. Sektöre çok büyük bir canlılık katıyor. İnşaat sektörü yüzlerce sektöre işveren bir sektör. Sanayiye girdiğimizde dükkanların yüzde 80'i inşaatlara iş yapıyor, bir caddeye girdiğimizde yüzde 80'i direkt bu evlere malzeme veriyor aynı zamanda binlerce kişi bu inşaatlarda çalışıyor müthiş bir istihdam alanı da olmuş oluyor. Bu manada Fatsa ilçemize çok yoğun bir göç talebi var. Bu durum Fatsa'nın gelişen ekonomisinin de cezbediyor. Ben fiilen yaşayan nüfusun tabelaya göre 116 bin değil en az 150 bin olduğuna inanıyorum" dedi. - ORDU