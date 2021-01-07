Anlaşma ve Antlaşma arasındaki fark nedir?

3'te 3 yarışmasında sorulan Anlaşma ve Antlaşma arasındaki fark nedir sorusu internette ve sosyal medyada gündem oldu. İşte sorunun cevabı!

TRT 1 kanalında Perşembe akşamları yayınlanan 3'te 3 yarışmasında sorulan Anlaşma ve Antlaşma arasındaki fark nedir sorusu internette ve sosyal medyada gündem oldu. İşte sorunun cevabı!

ANLAŞMA VE ANTLAŞMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Anlaşma: Uluslararası politikada tarafların belli konularda benzer görüşleri paylaştıkları, birlikte hareket edecekleri anlamındadır. Anlaşmalar, gizli veya açık olabilir. Davranışsal birliği ifade edebileceği gibi yazılı şekilde de olabilir.

Antlaşma: Uluslararası yapılan görüşmeler sonucunda kaleme alınan bir metnin imzalanmasıdır. Pakt anlamındadır. Antlaşmalar, bu metni imzalayan devletlerin ilgili kurullarından kabul gördükten sonra yürürlüğe girer. İki devlet arasında olabileceği gibi çok taraflı da olabilir.