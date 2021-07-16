Anlamlı Cuma mesajları! En güzel Cuma mesajı!
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Anlamlı Cuma mesajları! En güzel Cuma mesajı!

Anlamlı Cuma mesajları! En güzel Cuma mesajı!
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Hayırlı Cuma mesajları! En anlamlı Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2021 yeni resimli sözler! Müslüman dünyası için en anlamlı gün, Cuma günü geldi! Bu Cuma gününü anlamlı, en şık, resimli, hadisli, kısa ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizle kutlayın. Sizler de en yeni Cuma mesajları aracılığıyla yakınlarınızın Cuma gününü Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden kutlayabilirsiniz. İşte, en şık cuma mesajları resimli yeni ve anlamlı en güzel cuma mesajları ve yeni cuma mesajl

Cuma Günü bugün! Öğlen cemaatle idrak edilecek Cuma namazı öncesinde paylaşmak isteyeceğiniz en yeni resimli Cuma mesajları, yazılı, uzun, kısa Cuma mesajları sayfamızda bulabilirsiniz. Cuma gününün önemini ifade eden ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, en yeni, en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizin Cumasını kutlayabilirsiniz. Özel resimli Cuma mesajları!

ANLAMLI CUMA MESAJI

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

"Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin." (Al-i İmran, 200)

HAYIRLI CUMA MESAJLARI

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

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