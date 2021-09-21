ANKÜ Özel Okullarındaki öğrencilerin Cambridge başarısı - Haberler
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ANKÜ Özel Okullarındaki öğrencilerin Cambridge başarısı

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
ANKÜ Özel Okullarındaki öğrencilerin Cambridge başarısı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı (ANKÜ) Özel Okullarından 52 öğrenci, Cambridge IGCSE (Uluslararası Genel Orta Öğretim) ve AS Level sertifikalarını törenle aldı.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı (ANKÜ) Özel Okullarından 52 öğrenci, Cambridge IGCSE (Uluslararası Genel Orta Öğretim) ve AS Level sertifikalarını törenle aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cambridge University Press & Assessment Ülke Direktörü Nick Ebden, Türkiye Müdürü Sinan Acar, öğretim üyeleri ile ANKÜ Okullarının yöneticileri ve öğretmenleri katıldı.

Ünüvar, Cambridge Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında yabancı dil eğitimiyle başlayan iş birliğinin Türkiye ve insanlık için yapılmış bir yatırım olduğunu belirtti.

Eğitimin kalitesi arttıkça ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının da artacağını kaydeden Ünüvar, "ANKÜ Okulları olarak bunun için gece gündüz yoğun şekilde çalışıyoruz. Cambridge ile iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Cambridge University Press & Assessment Ülke Direktörü Nick Ebden ve ANKÜ Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Mehtap Acar Ünal'ın konuşmalarının ardından öğrencilere sertifikaları verildi.

Uluslararası program 2016-2017 eğitim yılında uygulanmaya başladı

Dünya genelinde 20 binden fazla üniversite, işveren, bakanlık ve diğer organizasyonlarda geçerliliğe sahip Cambridge IGCSE ve AS Level sertifikaları, beceri ve İngilizce dil yeterliliklerinin kanıtı olma özelliğini taşıyor.

ANKÜ Okulları, 21. yüzyıl gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi beceriye çevirebilen, yaratıcı düşünebilen, akıl yürütüp çıkarımda bulunabilen, problem çözebilen, yaşam becerilerini kullanabilen bireyler yetiştirme hedefiyle 2016-2017 eğitim öğretim yılında Cambridge Uluslararası Programı'nı uygulamaya başladı.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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