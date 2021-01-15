Anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli çok kızacak! MHP baraj altında kaldı

KONDA'nın yaptığı son araştırmada AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP barajı geçerken MHP yüzde 9,8 ile baraj altında kaldı. Bu sonuç her fırsatta anket şirketlerini yerden yere vuran MHP Lideri Bahçeli'yi daha da kızdıracak.

Erken seçim tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken KONDA araştırma şirketi 2020'nin aralık ayında yapmış olduğu anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

CHP'DEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Ankete katılanların yüzde 39,8'i oyunu AK Parti'ye vereceğini ifade etti. CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 22,2 olurken, HDP'nin oy oranı yüzde 10,7 oldu. Ankete katılanların yüzde 10,5'i ise İYİ Parti'ye oy vereceğini kaydetti.

BAHÇELİ ÇOK KIZACAK

KONDA'nın anketinde Cumhur İttifakı blokunda yer alan MHP'nin oy oranı ise yüzde 9,8 olarak belirlendi. Bu sonuç her fırsatta anket şirketlerini yerden yere vuran MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekeceğe benziyor.

DİĞER BLOK YÜZDE 7'YE MERDİVEN DAYADI

Öte yandan Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile AK Parti'den ayrılan isimler tarafından kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi gibi diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 6,9 olarak tespit edildi.