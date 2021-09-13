ANKESOB Başkanı Yiğiner'den 'Yılın Ahisi' Ahmet Önen'e plaket - Haberler
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ANKESOB Başkanı Yiğiner'den "Yılın Ahisi" Ahmet Önen'e plaket

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
ANKESOB Başkanı Yiğiner'den

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara'da yılın ahisi seçilen çömlek ustası Ahmet Önen'i iş yerinde ziyaret etti.

Ankara Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara'da yılın ahisi seçilen çömlek ustası Ahmet Önen'i iş yerinde ziyaret etti.

Yiğiner, "34. Ahilik Haftası" kutlamaları çerçevesinde Gölbaşı ilçesi Sevgi Çiçeği Sanat Sokağı'ndaki iş yerinde ziyaret ettiği Önen'e plaketi ve "yılın ahisi" sertifikasını takdim etti.

Tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayan Yiğiner, "Bu çerçevede değerli ustalarımızı ziyaret ettik. Çömlek işini Ankara'da sadece bu ustalarımız yapıyor. Çömlekçilik kaybolmaya yüz tutmuş meslek dalları arasında yer almaktadır. Ahilik Haftası kapsamında yılın ahisini seçtik. Ziyaretimiz de yılın ahisini ödüllendirmek içindi." dedi,

Yiğiner, Çömlek ustalarının sıkıntıları hakkında bilgi alarak, bu sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Gölbaşı'nda yarım asırdır çömlekçilik yapan Ahmet, İbrahim ve Mustafa Önen kardeşler ise Yiğiner'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Yiğiner ve beraberindekiler daha sonra Sevgi Çiçeği Sanat Sokağında faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek Ahilik Haftası'nı kutladı.

Ziyarete, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı İsa Albut, Gölbaşı Esnaf Kefalet Kredi Kooparatifi Başkanı Yakup Sarıçiçek ve ANKESOB yöneticileri katıldı.

ANKESOB Başkanı Yiğiner'den Yılın Ahisi Ahmet Önen'e plaket

ANKESOB Başkanı Yiğiner'den Yılın Ahisi Ahmet Önen'e plaket

ANKESOB Başkanı Yiğiner'den Yılın Ahisi Ahmet Önen'e plaket

ANKESOB Başkanı Yiğiner'den Yılın Ahisi Ahmet Önen'e plaket

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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Haber: ANKESOB Başkanı Yiğiner'den 'Yılın Ahisi' Ahmet Önen'e plaket - Haberler
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