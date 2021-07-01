Ankas Elazığ yolcusu
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Ankas Elazığ yolcusu

Ankas Elazığ yolcusu
Bültenler - Haberler | Güncel

Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Bölgede Gaziantep'i temsil eden Ankasspor, grup maçlarını lider tamamlanmasının ardından adını finallere yazdırdı.

Üçüncü lige terfi mücadelesinde çeyrek finalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile eşleşen Bordo – Mavili ekip, rakibiyle yarın Elazığ'da karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Ankasspor,birinci grupta oynadığı 4 maçından 3 galibiyet ve 1 yenilgi elde ederek 9 puanla finallere çıkarken, Şanlıurfa temsilcisi Büyükşehir Belediyespor ise grubunda oynadığı 6 maçın tamamından da galibiyet iel ayrılarak fire vermeden çeyrek finale yükseldi.

TFF statüsü gereği bundan sonra ki final maçlarının tamamı tarafsız sahalarda oynanacak. Gaziantep ve Şanlıurfa'ya yakın iller arasında yer alan Adıyaman ve Malatya'da ki çim sahaların bakımda olması nedeniyle maç yarın saat 17.00'de Elazığ Doğukent stadyumunda oynanacak.

Kaynak: Bültenler

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