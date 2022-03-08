Ankaray hattındaki arıza nedeniyle seferlere 50 dakika ara verildi

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Başkentte Ankaray hattındaki bir trenin arızalanması nedeniyle seferlere 50 dakika ara verildi, yolcular otobüslere yönlendirildi.

EGO Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Demirtepe- Maltepe istikametinde çalışan Ankaray metro treni, saat 08.20'de henüz belirlenemeyen bir nedenle Demirtepe istasyonundan hareket edemedi.

Trenden inen yolcuların mağduriyet yaşamamaları için güzergah üzerinde EGO otobüs seferleri başlatıldı, yolcular, otobüslere yönlendirildi.

Ankaray Araç Bakımı Onarım birimindeki teknisyenlerin duruma ilişkin aldığı önlemlerin ardından tren, hareket ettirilerek AŞTİ depo sahasına ulaştırıldı ve incelemeye alındı.

Arızanın kaynağının hazırlanacak teknik rapordan sonra anlaşılacağı belirtildi.

Oluşan arıza sebebiyle yaklaşık 50 dakika ara verilen Ankaray'da seferlere yeniden başlandı.