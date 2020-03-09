Ankaralılar şehitler için Mevlit okuttu Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Ankaralılar Derneği Genel Merkezinde mevlid-i şerif okutuldu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programa AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Kadınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Öğüt, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları yönetimi ve dernek üyeleri katıldı.

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman şehitlere Allah'tan rahmet diledi. - ANKARA Kaynak: İHA