Ankaralılar şehitler için Mevlit okuttu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ankaralılar şehitler için Mevlit okuttu - Haber
Suriye, Ankara, İdlib, Güncel

Ankaralılar şehitler için Mevlit okuttu

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

09.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:10
Ankaralılar şehitler için Mevlit okuttu

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Ankaralılar Derneği Genel Merkezinde mevlid-i şerif okutuldu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.


Programa AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Kadınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Öğüt, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları yönetimi ve dernek üyeleri katıldı.


AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman şehitlere Allah'tan rahmet diledi. - ANKARA

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Haber
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Hadise Sadi Konuk Defne Samyeli
Spor Falcao Berkay Şahin Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Adana Sivasspor Ali Babacan Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Ankaralılar şehitler için Mevlit okuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:39:48. #1.15#