Ankaralılar hemşehrilerine aşure dağıttı
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Ankaralılar hemşehrilerine aşure dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Kültür Sanat

- Ankaralılar hemşehrilerine aşure dağıttı Ankaralılar Derneği, Muharrem ayı vesilesi ile hemşehrilerine aşure dağıttı.

- Ankaralılar hemşehrilerine aşure dağıttı

ANKARA - Ankaralılar Derneği, Muharrem ayı vesilesi ile hemşehrilerine aşure dağıttı.

Ankaralılar Derneği Genel Merkezi, Muharrem ayında Geleneksel Aşure Günü programı gerçekleştirdi. Ankaralı hemşehrilerine aşure dağıtan Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dilerken Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarını da rahmetle anarak program başladı. Programa Ankara Millet Vekili Emrullah İşler katılırken çok sayıda Ankaralı da programa ilgi gösterdi.

Ankaralılar hemşehrilerine aşure dağıttı
Ankaralılar hemşehrilerine aşure dağıttı
Ankaralılar hemşehrilerine aşure dağıttı
Ankaralılar hemşehrilerine aşure dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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