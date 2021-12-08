Ankaralı ve Kemal, yakınlarını korumayı başaracak mı?

Ankaralı ve Kemal'in yakınlarına düzenlenen eylemler ekran başındaki izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.

Dizinin on sekizinci bölümünde neler olacak:

Baba olacağını öğrenen Ankaralı, büyük kararı vermek zorundadır. Ya alakadar olduğu tüm meseleleri bir kenara bırakıp ameliyat masasına yatacak ya da çocuğunu göremeden her an ölüm tehlikesiyle yüz yüze yaşamayı sürdürecektir. Bu konu için kanlı küvet katliamında yaşamını yitiren çocukların babası Binbaşı Nihat İlhan'la konuşmaya ondan akıl almaya karar verir. Zor ve duygusal bir görüşme onu beklemektedir. Diğer yanda ise hem Apollon hem de Samson, Kemal'in ve Ankaralı'nın ailelerine eylem yapma peşindedir. Acılar ve kayıplar hem Ankaralı hem de Kemal'i beklemektedir.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölümüyle 10 Aralık Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de...

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